ユニクロが展開するカップ付きインナー「ブラトップ」のアレンジ着用法が、Threadsを中心に話題になっている。

《ユニクロのブラトップを面裏反対にして着たらいいってThreadsで見て、今日やってるんだけど… 超快適ーーーーーーー》

《Threadsで、夏、ブラトップを裏返して着ると良いと教えてくれて人に5000点》

ユニクロ広報部の見解は

2008年5月にユニクロから発売され、現在は多くのメーカーから発売されているカップ付きインナー。美しいバストラインをキープしつつ快適な着け心地で女性から支持を集めているものの、汗をかく夏はブラトップでも蒸れてしまうという人も。

最初に投稿された時期は不明だが、今月に入りブラトップをより快適に着用する方法として拡散されている。

そこで女性記者が実際に裏返しアレンジを実践してみた。

Threadsで話題になっているように締めつけ感がよりなくなり快適だったものの、ブラトップの魅力でもあるバストラインをキープするホールド感は弱まるため、個人としては通常の着用法が良いと感じた。

そこでユニクロの広報部にブラトップを裏返しで着用することに問題がないのか？ と問い合わせたところ、

「弊社では公式サイトで紹介している着方を推奨しています」

とのことだった。公式サイトで紹介されている着用法は、

・両足を通して、下から履くように着る

・アンダーゴムの位置をしっかり正しい位置に

・仕上げにストラップの長さを調整

と紹介されている。また、《大切なのは、アンダーのフィット感》という項目では、

《上から着るより、足下から履いたほうがするっとラクに着用できるうえ、アンダーバストにアンダーゴムがぴったりフィットするから、胸も自然と引きあがる》

選び方については、

《動いたときにズレないこと、それがジャストサイズの見極め方》

と綴られている。ブラトップだけでなく、ブラジャーは正しく着用しないとバストの形崩れを引き起こす可能性があるため、快適さを優先してアレンジ着用法を取り入れるのはほどほどにしたほうが良さそうだ。

週刊女性PRIME