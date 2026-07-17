16日に都内で行われたプロ野球12球団オーナー会議。ピッチクロック、ピッチコムやスポーツ振興くじの導入検討などが主な議題として話し合われた。

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一方、球界を騒がしている指定薬物エトミデート、通称「ゾンビたばこ」は議案にすら上がらなかった。議長を務めたDeNAの南場オーナーは「まだ捜査が続いていると認識している。コミッショナーと広島球団が密にコミュニケーションを取っていると思います」と説明したが、榊原コミッショナーは「申し上げることはございません」と歯切れが悪かった。

羽月元選手が有罪判決を受けた広島の松田オーナー代行も、「週刊誌の一つ一つにコメントすることはない。球団内で調査はしている。それ以上話すことはない」と、言葉少なだった。広島は先日も週刊誌で、現役選手3人と、羽月元選手にゾンビたばこを譲渡した男が親密交際していたと報じられた。

SNSでは、

《ファンをバカにしとるな》

《球団はちゃんと説明責任を果たすべき》

《企業ガバナンスがまったく効いておりません！》

と非難の声が少なくない。実際、マツダスタジアムに足を運ぶファンも減っている。14、15日はいずれも2万人割れ。2日連続2万人未満は、コロナ禍を除けば12年ぶりの異常事態だ。

《スキャンダルの不誠実な対応。スター選手の不在。成績不振。フロントの怠慢。当然客足は逃げる》

目下、首位阪神と10.5ゲーム差の5位。低迷もファン離れに追い打ちをかけている。

◇ ◇ ◇

ゾンビたばこ騒動に沈黙を貫く広島だが、これはビジネス的な観点からも「最悪」だ。誠意の無さにファンが激怒するのは当然であり、企業の信頼問題に発展しかねない。●関連記事 【もっと読む】広島「不祥事無視」は悪手中の悪手 では、それらについて詳しく報じている。