「アスレチックス−ドジャース」（２９日、サクラメント）ドジャースの大谷翔平投手が八回の第５打席でボール球をたたき込んで右前打。２試合ぶりのマルチ安打をマークした。先頭のラッシングが中前打を放って出塁。フルカウントから高めのボールを強引に振り抜くと、打球は高く弾んで一、二塁間へ。右前に転がり２試合ぶりのマルチ安打だ。大谷は第４打席で右翼へ弾丸ライナーの１８号３ランを放っていた。これでマルチ安