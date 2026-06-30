梅雨前線の影響で九州南部や奄美では大雨となっていて、48時間降水量は200ミリを超えた所があります。土砂災害に厳重に警戒してください。九州では7月3日ごろにかけて警報級の大雨となる可能性があります。九州南部・奄美すでに200ミリ超の大雨土砂災害に厳重警戒を九州南部から本州の南に停滞する梅雨前線と、暖かく湿った空気の影響で、西日本の太平洋側を中心に雨が降っています。九州南部や奄美では大雨となっていて、鹿児