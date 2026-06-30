週5日、1日8時間。この「当たり前」とされるフルタイムの働き方が、子育てが始まった途端、一気にハードゲームになる。投稿を寄せた、埼玉県の40代女性（教育・保育・公務員など／年収650万円）は独身時代の働き方を次のように振り返る。「週5、8時間労働プラス残業でも仕方ないと思う一方、ブラッシュアップする時間や余暇の時間はないのが不満だった」子どもが生まれてからは、その不満は深刻な時間不足へと変わった。たとえ定時