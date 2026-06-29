2026年度2回目の「阿波おどり未来へつなぐ実行委員会」が6月29日に開かれ、1組 49万5000円の特等席の新設が発表されました。2026年に新たに設けられるのは、新町川の川辺を利用した特等席「雅やび」です。徳島市新町橋に新たに整備された浮き桟橋に設けられるスペースで、「特等席」というものの、演舞場からは離れています。このため、特典として藍場浜演舞場のSS席チケットがついているほか、席への有名連の踊り込み、料理