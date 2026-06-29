もうすぐ七夕、神山町では一足先に、6月29日から七夕飾りがお目見えしています。（記者）「笹の葉サラサラ♪下分公民館前では今、下分七夕飾りが行われています。竹がとっても大きくてすごく迫力があります」今回で24回目を迎えるこの七夕飾り、神山町下分の下分公民館周辺では、全長20メートルほどのものをはじめ、200本を超える竹に七夕飾りが施されています。これらの竹は、27日に近くの竹やぶから実行委員会のメンバ