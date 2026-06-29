「パドレス２−４ドジャース」（２８日、サンディエゴ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大胆な継投を見せた。七回２死の状況でクローザーのタナー・スコット投手を投入。１回１／３を無失点に抑え、九回はエンリケスが締めて逃げ切った。六回から継投に入ったドジャース。ベシア、クラインとつなぎ、七回２死一塁のところで指揮官がコールしたのはスコットだった。左腕は期待に応えてメリルを三振に仕留めた。しかしイ