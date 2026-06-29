「パドレス２−４ドジャース」（２８日、サンディエゴ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が大胆な継投を見せた。七回２死の状況でクローザーのタナー・スコット投手を投入。１回１／３を無失点に抑え、九回はエンリケスが締めて逃げ切った。

六回から継投に入ったドジャース。ベシア、クラインとつなぎ、七回２死一塁のところで指揮官がコールしたのはスコットだった。左腕は期待に応えてメリルを三振に仕留めた。

しかしイニングをまたいだ八回は先頭のマチャドに二塁打を浴びると、続くフランスに死球を与えてしまった。ボガーツにはボールが先行してしまったが、空振り三振に仕留めたスコット。アンドゥハーを三ゴロ併殺打に打ち取って鮮やかにピンチを脱出した。ベンチでは大谷や山本、佐々木がガッツポーズを繰り出した。

スコットは今季、ディアスが右肘手術のため離脱して以降はクローザーを務め、１勝３敗１１セーブ、防御率２・１６をマークしていた。

九回はエンリケスをクローザーに指名し、１死から四球を与えたがタティスを遊ゴロ併殺打に仕留めてゲームセット。敵地でパドレスに２勝１敗と勝ち越し、ゲーム差は１０に開いた。