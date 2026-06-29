２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円７４銭前後と前日と比べて５銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円１４銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安だった。 ２５日に発表された米物価指標が市場予想に沿った水準にとどまったことや、日本を含めアジアの株式市場が大幅安となったことが影響し、ドル円相場は日本時間夕方に１６１円５３銭まで下押す場