イラストレーターの福田雄一さんの漫画「システムエンジニアの福嶋くん」がインスタグラムで投稿されて以来、1万2000以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読むいつもとても声が小さい、システムエンジニアの福嶋くん。昼食を食べに来たお店で、「しょうが焼き定食」を注文したのですが…という内容で、読者からは「福嶋くん、今後は頑張れ！」「結局、その料理はどうなったの？」などの声が上がりました。「しょう