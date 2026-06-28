函館記念の買ってはいけない馬券 【７歳以上の高齢馬】 ５歳馬の成績がパッとしないことは「攻略POINT③」の項で述べている通りだが、21年以降の５年間に絞ると、さらに不振なのが７歳以上の高齢馬。 好走例がすべて20年より前では手を出しにくい。 函館記念過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』