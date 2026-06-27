雨でぬれた靴を翌朝までに乾かすコツについて、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】これが雨でびしょぬれになった靴を翌朝までに乾かす“裏ワザ”です！公式アカウントは「突然の雨や、ぬれた地面を歩くことが多い梅雨の時期。避けて通れないのが『靴がビショビショになる問題』ですよね」「『明日も履かなきゃいけないのに…』焦ってドライヤーの温風を当て