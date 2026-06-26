（森本アナウンサー）「台風7号の最新情報を、気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいます」 （佐々木気象予報士）「台風7号は、午後4時現在、奄美市の西にあって1時間に約20キロの速さで北東に進んでいます」「中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです」「県内にはあすの昼頃に、最も接近する見込みです」 （佐々木気象予報士）「今後の