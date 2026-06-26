企業のSNS発信が当たり前となる中、ある電気工事会社がTikTokに投稿した動画がネット上で大炎上している。

【写真】大炎上！電気工事会社が電柱上でまさかの“TikTokダンス”

サカナクションで踊る動画が大炎上

話題となったのは、愛知県にある電気工事会社『トーカイテック』。同社が投稿したのは高所作業に関する動画だったのだが、SNS上で安全面を巡る批判が殺到し、投稿から数日後には非公開に追い込まれる事態となったのだ。

「鉄道電気工事などを手掛ける会社で、敷地内には社員教育や技術訓練のための施設を備えています。今回、問題視されたのはその訓練施設で撮影されたもの。

TikTokで若い世代に流行している“サカナクションの音楽に合わせて踊るダンス”を電柱の上という高所で行っていたのです。これに“安全面での配慮が足りないのでは”といった懸念の声が広がりました」（スポーツ紙記者）

この動画が拡散されると、SNSでは瞬く間に批判の嵐が巻き起こった。

《とんでもない信頼失墜行為。プロのやることじゃない》

《バズるだろうけど会社としてやりすぎでしょ……》

《流行りに乗ればいいってわけじゃない。命に関わる仕事なのに》

騒ぎの裏で手厳しい意見が相次ぎ、同社は該当動画を非公開にせざるを得なくなった。

いったい、この投稿にはどのような意図があり、なぜ非公開とする判断に至ったのか。週刊女性PRIMEが同社に聞いてみると、苦しい胸の内を明かしてくれた。

「SNS運用につきましては、当社の訓練設備や日ごろの教育・訓練の様子を紹介するとともに、鉄道電気工事という仕事を広く知っていただき、業界理解の促進や採用活動につなげたいとの考えから運営しております」

動画の意図、SNS発信の見直し

では、なぜ、あのような動画をアップしてしまったのか。

「若い世代にも、当社の仕事や会社の様子をわかりやすく伝えるため、TikTokで多く見られる動画構成を取り入れ、当社敷地内の訓練設備において、安全管理のもとで撮影いたしました」（広報担当者、以下同）

安全第一の現場とはいえ、親しみやすさを狙った結果の演出だったという。しかし、投稿後に多くの批判や意見が寄せられたことについては、猛省しているようだった。

「訓練設備であり、安全管理のもとで実施したものであっても、安全に携わる企業として配慮が十分ではない発信となったことを真摯に受け止めております。多くのご意見をいただいたことを踏まえ、動画を非公開とするとともに、当社ホームページおよびTikTokにおいて、経緯と今後の対応についてのお知らせを掲載しております」

同社にはSNSやメールを通じて「訓練設備であっても誤解を招くのではないか」「安全に携わる企業として配慮が必要」といった厳しい指摘が相次いだという。

さらに炎上は飛び火して、一部のSNSでは同名の別企業に対して“誤解に基づくバッシング”が寄せられていることも確認しているという。これに対しても同社は「関係のない企業様にご迷惑をおかけしておりますことにつきましても、深くお詫び申し上げます」と謝罪する。

今後の対策については「SNS発信に関する事前確認体制を見直すとともに、社内ルールを整備し、安全を最優先とした情報発信に努めてまいります」と回答した。

企業の魅力やアットホームな仕事内容を伝えるためのSNS発信。しかし、一歩間違えれば企業の信頼を揺るがす刃にもなる。バズを狙うあまりの“一線越え”のリスクと、その判断の難しさが改めて浮き彫りになった格好だ。