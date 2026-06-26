２６日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４０５．０５ポイント（１．７６％）安の２２６７１．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４７．５４ポイント（１．９４％）安の７４６０．８４ポイントと続落した。ハンセン指数は心理的節目の２３０００ポイントを割り込み、２０２５年５月６日以来の安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３４２１億８０万香港ドル