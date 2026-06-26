２６日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４０５．０５ポイント（１．７６％）安の２２６７１．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４７．５４ポイント（１．９４％）安の７４６０．８４ポイントと続落した。ハンセン指数は心理的節目の２３０００ポイントを割り込み、２０２５年５月６日以来の安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３４２１億８０万香港ドル（約７兆５４１億円）に拡大した（２５日は３２５７億８４７０万香港ドル）。

前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国当局が５月に資本流出抑制策を打ち出したことで、香港のオフショアウェルスマネジメント市場で先行き不透明感が高まっている。香港は中国本土の富裕層の資金に支えられ、ぜいたく品消費、住宅、株式市場など幅広い分野で恩恵を受けてきた経緯があるためだ。また、韓国や日本などで、これまで上げが目立っていた半導体など人工知能（ＡＩ）関連の銘柄が大幅に下げ、香港にも売りが波及している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が９．１％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．０％安、電子商取引（ＥＣ）中国最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が５．８％安と下げが目立った。アリババについては、米ＡＩ開発企業アンソロピックが先ごろ、同社のＡＩ能力をアリババが「不正に」抽出したと主張したことが引き続き売り材料視されている。テック銘柄に売りが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は３．４％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が１３．７％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１２．６％、キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が１０．４％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が８．５％ずつ下落した。

携帯端末やスマート製品の関連銘柄も急落。舜宇光学のほか、スマート製品ＯＤＭメーカー世界大手の華勤技術（３２９６／ＨＫ）が８．２％安、カメラモジュール生産の高偉電子（１４１５／ＨＫ）が８．０％安、携帯端末ＯＥＭメーカー大手の富智康集団（２０３８／ＨＫ）が７．７％安、電子部品メーカー大手の瑞声科技ＨＤ（２０１８／ＨＫ）が５．９％安で引けた。

自動車セクターも売られる。北京汽車（１９５８／ＨＫ）が９．３％安、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が７．４％安、小鵬集団（９８６８／ＨＫ）が４．８％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が４．５％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．９％安で取引を終えた。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比２．２６％安の４０２７．２７ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。このほか、非鉄・産金、医薬、素材、消費、自動車、運輸、インフラ関連、金融、不動産などが幅広く売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）