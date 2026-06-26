大雨や台風など災害から身を守るのに重要なのが、いざというときどう避難するか、「事前の備え」です。その一つとして大分県では「自分自身」や「家族」の避難行動計画の作成を呼びかけています。 【写真を見る】大雨や台風災害に「オーダーメイド」の備えを大分県独自の防災アプリで設定可能 （加賀其昌記者）「おおいた防災アプリのマイ・タイムライン機能。こちらであらかじめ避難所や取るべき行動を登録してお