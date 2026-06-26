「このままでは……」三木肇前監督（49）が解任され、吉井理人監督（61）が電撃就任した楽天が、新たな“一手”を画策しているという。「阪神のベテラン・梅野隆太郎捕手（35）を獲得するべく、水面下で調査しているようです。梅野は阪神で坂本誠志郎（32）、伏見寅威（36）、嶋村麟士朗（22）らと併用されており、今季はファームにいる時間が長くなっている。６月23日には１軍昇格後即安打を放つなど健在ぶりをアピールしましたが