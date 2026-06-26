楽天が阪神・梅野隆太郎の「トレード獲得」を画策か…出場機会を求める本人と思惑が一致！？

「このままでは……」

三木肇前監督（49）が解任され、吉井理人監督（61）が電撃就任した楽天が、新たな“一手”を画策しているという。

「阪神のベテラン・梅野隆太郎捕手（35）を獲得するべく、水面下で調査しているようです。梅野は阪神で坂本誠志郎（32）、伏見寅威（36）、嶋村麟士朗（22）らと併用されており、今季はファームにいる時間が長くなっている。６月23日には１軍昇格後即安打を放つなど健在ぶりをアピールしましたが、現在も他球団への移籍を希望しているといいます」（スポーツ紙記者）

実は、トレードでDeNAから山本祐大（27）を獲得したソフトバンクも、梅野をリストアップしていたようで……。

「栗原陵矢内野手（29）を捕手練習させる姿を見た城島健司CBO（50）が、『そんなに甘いポジションじゃない。ちゃんと捕手を探せ』と編成に指示。福岡県出身の梅野が地元へのUターンを希望しているとの情報をキャッチし、狙いを定めていましたが、１億2000万円の高年俸がネックとなりました。

ホークスが次に狙いを定めたのは巨人・山瀬慎之介（25）だったそうです。ですが、こちらも交換要員の折り合いがつかず破談となったのだとか。そんな最中、水面下で長らく交渉していた山本のトレード話が再び動き出したのです」（パ・リーグ球団関係者）

かくして梅野の地元球団移籍プランは立ち消えとなったというが、それを知った楽天が、満を持して調査に乗り出したのだと前出のスポーツ紙記者は言う。

「楽天の捕手陣は低打率で、守備面でも安定しているとは言い難い太田光（29）と伊藤光（37）。この二人では現状打破は難しいと考えているのでしょう。経験豊富なリードとブロッキング能力の高さに加え、投手をガンガン引っ張る心の強さを兼ね備えている梅野に魅力を感じているようです。環境が変われば、持ち味の勝負強い打撃が復活するかもしれません。

一方、阪神の藤川球児監督（45）の梅野に対する評価は高いとはいえず、春季キャンプからしばらく２軍調整を命じられた梅野は『もう辞めるしかないのか……』と悲壮感を漂わせていました。オフにFA権を行使して他球団へ移籍するプランも考えられますが、急転直下のトレードが起こっても不思議ではない状況です」

長らく虎の正捕手を務めた梅野の放出はあるのだろうか――。