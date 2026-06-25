立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年6月24日にXを更新。自身の悪質コラージュ画像に対し抗議した。積まれた書類が週刊誌に置き換えられる現在、国会で高市早苗首相陣営にかけられた選挙時の他候補への誹謗中傷動画作成・拡散依頼疑惑について追及している杉尾議員。19日には参院本会議で同党の打越さく良参院議員が疑惑について質問したものの、首相は秘書と動画作成者の男性は直接会ったことがないため面識がないと認識したと答