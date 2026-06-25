古い木の根株に発生し、傘を広げた自生のマジックマッシュルームかつて"合法ドラッグ"として露店に並び、20年あまり前に規制対象となった幻覚キノコ「マジックマッシュルーム」。その違法キノコが再び静かに広がっているという。【写真】マジックマシュルームの現物「違法ということは承知している。でも、こんなもので事故が起きる気がしないし、メンタルを上げてくれる。だから自分は、毎日やっています」そう打ち明けるのは、都