広島で4番を務めた西田真二氏が明かす“伝説”「トラ」の愛称で人気を博した元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は数々の“伝説”の持ち主だ。多くの関係者が「真面目に練習していたら、もっと凄い選手になっていたはず」と証言している。打撃の技術面では、右足を内側に入れて右翼席上段に本塁打を放ち「おそ松くん打法や！」と自ら名付けていたという“逸話”もある。実際はどうだった