広島で4番を務めた西田真二氏が明かす“伝説”

「トラ」の愛称で人気を博した元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は数々の“伝説”の持ち主だ。多くの関係者が「真面目に練習していたら、もっと凄い選手になっていたはず」と証言している。打撃の技術面では、右足を内側に入れて右翼席上段に本塁打を放ち「おそ松くん打法や！」と自ら名付けていたという“逸話”もある。実際はどうだったのか。本人が“真相”を語った。

“おそ松くん打法”について、西田氏は笑いながら「（元広島内野手で1歳年下の）正田（耕三氏）が（デーブ大久保氏の）YouTubeで言っていたヤツだよね」と話した。「そのぉ、何て言うかなぁ、そんなこと言ったのかなぁっていうのが俺の中ではあるんだけどね。はっきり覚えていないし、定かじゃない。言ったかもしれないけど、大げさに話を盛っている可能性もあるんじゃないか」と続けたが、その打ち方で本塁打を放ったことに関しては「打った。それはそう」と認めた。

漫画「おそ松くん」に登場するイヤミが見せる“シェーのポーズ”の足の形に似ているため“おそ松くん打法”となったようだが「（右足を）内に上げるっていうのはやっていましたからね。片足でそれは練習していた。そうすると溜まるんですよ、軸足に。内側に入れるっていうか、呼び込むって感じでね。距離を取るんです、グッとね。まぁ、いろいろ試しましたよ。ノーステップで打ったりもしたしね」と説明した。

西田氏はPL学園時代に第五腰椎分離症となり、それ以来、腰痛を常に気にしてプレーしてきた。「腰が悪いから、楽して打てることばかり考えていたんでね。（1歳年下の元広島内野手の）小早川（毅彦氏）とかはすごく体を使って打つでしょ。（ドジャースの）大谷（翔平投手）もトップのパワーでガーッとね。あれは俺にはできなかった。俺がそれをやると壊れてしまうからね。ただ足を上げて、あとは回るだけ。いかにコンタクトするか、だった」。“おそ松くん打法”もそんな工夫の中で編み出したものだった。

「いつもやっていたわけじゃないし、（その打法で当時ヤクルトの）内藤（尚行投手）から打ったって言われているようだけど、それは違う。あの時は内藤じゃない。（相手は大洋の）中山（裕章投手）だったと思う」と笑う。さらに「（スタメン）4番でいきなり（1打席目に）代えられたっていう話もあるでしょ。あれは巨人戦で（左腕の）宮本（和知投手）の時ってなっているけど、それも宮本じゃない。（左腕の）吉田（修司投手）ですよ。あのピッチャーは打ちづらかったんでね」と付け加えて“訂正”した。

苦手の左投手も徐々に克服「踏み込んで打てる」

山本浩二監督体制になった1989年シーズンから西田氏のスタメン出場機会は増加。プロ9年目の1991年は4番打者として優勝に貢献したが「まぁ、何ていうかな、その当時は練習もしたと思うよ。自分なりにね。ただ、やっぱり体力的にね、バットが振れなくなったり、頭と体が一致しなくなってくる時もあったっていうか……。頭では理解していても体がついてこないので、あとはごまかすしかなかったっていうのかな」とも語る。

当初は左投手が相手だと代えられるケースもあったが、それも“自力”で徐々に減らした。大洋の左腕・岡本透投手などとの相性は、いつのまにか良くなったという。「コントロールのいい左投手は絞りやすいんですよ。（コントロールが）荒れる投手はやっぱり怖いけど、その怖さがないピッチャーには踏み込んで打てるしね」。スタメン4番ながら、左投手先発のため1打席目に代えられた過去も糧にして自身を進化させた。

「（打席では）ある意味、ヤマを張りながら（狙い球が）来なかったら、打てないなって感じでやっていた。それでも（1986年オフにロッテに移籍したが、中日時代の）ウッシー（牛島和彦投手）とか、郭ちゃん（郭源治投手）とかは何か打てそうな気がしたし、そういう相手には調子が悪くても打てるんだよね。これは誰だってそうだと思う。だから、状態を上げていくにはお得意様を作らなきゃいけないんですよ」。独特な空気感も西田氏の持ち味だ。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）