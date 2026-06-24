こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「CL0016+1609」（またはMACS J0018.5+1626）。うお座の方向、約55億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河団「CL0016+1609」（Credit: NASA, ESA, H. Ebeling (University of Hawaii), D. Coe (STScI, ESA, JWST); Image Processing: G. Kober (NASA/Catholic University of America)）】視線方向に沿って進行する巨大な衝突暗黒の宇宙空間に、無数の星々のよう