もはや後光　爆発ヘアのハムスターが神々しすぎる

爆発したようなボリューミーな髪型のことを「ボンバーヘッド」などと呼ぶことがあります。サッカー元日本代表・中澤佑二氏の代名詞としてもおなじみのこの髪型ですが、どうやら人間だけのものではないようです。

金色の毛並みを盛大に爆発させながらおやつを食べるハムスターくんの画像が、Xで2.4万件のいいねを集めるなど、大きな注目を集めています。

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飼い主のニンゲンさんが6月19日に投稿したのは、自身の身体の上で一生懸命おやつをかじっているハムスターくんの写真。「爆発くん」という名前を持つロングヘアハムスターの彼は、名前の通りの凄まじいボンバーヘアーを見せています。

顔周りに大きく広がる金色の毛並みはまさに爆風が吹き荒れているようでもあり、後光が差しているようでもあり、外国の絵本の太陽のようでもあり、非常にユニーク。おやつをかじる表情が真剣なのも、なんとも言えない魅力です。

この投稿はXで反響を呼び、返信や引用欄には「太陽神ですかね」「部屋の中で小さな超新星爆発が起きてる」「アインシュタイン」といった声が多数寄せられています。

ニンゲンさんによれば、爆発くんは基本的にいつも爆発状態。もともとの毛の長さに加え、かなり剛毛なタイプのようで、どれだけ毛を撫で揃えても、結局はボンバヘッ！してしまうのだとか。

実際、過去に投稿された爆発くんの画像を見てみても、基本的には爆発、もしくは聖衣をまとっているような状態。

ニンゲンさんからすると、撮りごたえしかない日々を送っているようです。

「爆発するようなゴージャスな毛並みの、健やかなハムスターに育って欲しくて『爆発』と名付けた」と名前の由来を語ったニンゲンさん。

爆発くんの現在については「願い通りになり嬉しく思う」と話しています。

＜記事化協力＞

ニンゲン さん（@ningenn_3）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062402.html