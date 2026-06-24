息子を一人で残せなかった千葉県成田市の閑静なアパートの一室で、小学校６年生になる11歳の実の息子を殺害したとして、千葉地検は６月19日に成田市並木町に住む無職の吉伊敏彦被告（67）を殺人罪で起訴した。起訴状などによれば、５月27日に同居する小学生の息子・吉伊大聖さん（11）を自宅アパートで殺害したとされている。孤独な父子家庭による悲劇と目されていたが、取材を進めると、過去に児童相談所（児相）がこの家庭に対し