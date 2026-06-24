かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」 ©ABCテレビ 6月24日（水）は、小倉優子、スザンヌ、ゆめぽて、平成ノブシコブシ・吉村が来店。華麗なる転身を遂げた平成バラドルたちが、伝説のおバカユニット誕生秘話や、大御所MCにまつわる余談などを語る。 ©ABCテレビ デビュー当時は「こりん星から