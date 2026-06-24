かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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6月24日（水）は、小倉優子、スザンヌ、ゆめぽて、平成ノブシコブシ・吉村が来店。華麗なる転身を遂げた平成バラドルたちが、伝説のおバカユニット誕生秘話や、大御所MCにまつわる余談などを語る。

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デビュー当時は「こりん星から来たりんごももか姫」という設定でやっていたと振り返るのは小倉優子。濱家から「しんどかったですか？」と聞かれると、「お仕事欲しくてやってたので」とキッパリ。そして自身は26歳でこりん星キャラを辞めてしまったが、「さゆりんご」の愛称で知られ、出産後は「ママりんご」と名乗っている松村沙友理と一緒に仕事をすると、「私ももうちょっといけたな～」と思うとぶっちゃけ、笑いを誘う。

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そんな小倉に対し、吉村は「誰も気づいてないけど、小倉優子が一番ヤバい」と話し、共演する「ヒルナンデス！」のクイズについて暴露。「頭が良く見られたいと思っていた」という小倉がトイレに行ってカンニングしていたと明かす。小倉は「待ってください。何でここで言うんですか！」と猛抗議！？さらに濱家が「カンニングの仕方がヤバい」と追及すると、小倉は「南原さんに怒られてからはやってない」と反論。しかし山内からは「タチの悪いほうのバカですね」と痛烈なツッコミが飛び、一同大爆笑となる。

さらに、類似タレントについて聞かれた吉村の回答に、スタジオが騒然！？ 果たしてその名前とは――。

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続いて小倉は、「笑っていいとも！増刊号」でのタモリとのエピソードを告白。こりん星についてタモリが質問し、一緒に考えてくれたことで、こりん星のストーリーや細かい設定が固まっていったという。さらに小倉は「さんまのSUPERからくりTV」で10年以上共演した明石家さんまの優しさを絶賛。しかし具体的なエピソードを聞かれると、まさかの事態に……！？

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そして「自分にとっても世界が変わった番組」として「クイズ！ヘキサゴン」をあげるのはスザンヌ。ヘキサゴン出演のきっかけや、最強おバカユニット誕生秘話を明かす。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。24日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。