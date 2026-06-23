さきの衆議院選挙などで、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる報道などをめぐり、野党側は改めて高市総理の公設秘書を国会に参考人として呼ぶことを求めました。この問題をめぐって、高市総理はきのう（22日）、答弁の代わりに秘書の陳述書を国会に提出する考えを示しましたが、中道・立憲・公明の3党はこれに反発しています。中道改革連合階猛 幹事長「陳述書を出したからといって、それで済ま