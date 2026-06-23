セブンセンスグループのセブンセンスマーケティング株式会社は、パソコンの操作履歴をAIが解析し日報を自動作成するクラウドサービス『日報AIポチ』を正式リリースした。料金プランは月額3万円からの提供となる。 本サービスは、同社代表の宮田昌輝が発明者である特許技術（特許第7572760号「業務支援書類作成装置」）を活用したもの。同社が2026年1月に実施したKnowns消費者リサーチを