大学1年生の横山眞氏が個人開発した文化祭向け無料POSレジサービス『FesRegi（フェスレジ）』のiOS版が、6月29日にリリースされることが発表された。 【画像あり】文化祭の定番もアイコンとして用意サービスのスクリーンショット 『FesRegi』は、レジ会計、注文管理、キッチンへの共有、来場者のモバイルオーダー、売上集計、品切れ・在庫管理といった模擬店運営に必要な機能を一つに