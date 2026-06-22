気温が上がり、湿度の高い日が続く中、気をつけたいのが“梅雨型熱中症”です。各地で様々な取り組みが始まっています。【写真で見る】熱中症予防を呼びかける「スナック菓子」ドラッグストアが暑さから避難できるシェルターに東京・浅草で行われた「お祭りBBQビアガーデン 浅草エキミセ屋台村」（10月18日まで開催）では、バーベキューなどを楽しむ人の姿がみられます。22日の東京は梅雨の晴れ間で気温が上がり、最高気温は