昔、神に退治された鬼が悪さをしない証しとして岩に手形を押したという伝説が残る、岩手・盛岡市の三ツ石神社。岩に手形で“岩手”という県名の由来になったともいわれています。そんな由緒正しい神社の境内にある三ツ石が、何者かに削り取られてしまったのです。しかも“手のひらの形”に…。三ツ石神社奉賛会・千葉強さん：残念で仕方がない。昔から言われている（鬼の）手形だと勘違いされるのはもっと怖い。やってはいけないこ