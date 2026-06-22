人と組織の力を引き出し組織課題を解決するUniposは2026年6月18日、「ねぎらい」に関する実態調査の結果を発表した。本調査は2026年3月26日〜30日の期間、従業員30名以上の企業・団体に勤務し、直属の部下または業務上日常的に関わる後輩・部下を持つ全国の30〜69歳男女800名を対象に、Webアンケートで実施されたもの。「ねぎらい」に関する実態調査○管理職の73.3%が「ねぎらいは必要」と回答上司から部下への「ねぎらい」が必要