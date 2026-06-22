洗濯物がラクになる工夫を紹介します。教えてくれたのは夫と3人の子どもと暮らす、整理収納アドバイザーのmiwaさん（40代）。以前は洗濯物の“山”に悩み続けていたそうですが、洗濯にまつわる動作や収納を見直したことで、散らからず、片付けやすくなったといいます。詳しく聞きました。洗濯物が片付かない最大の原因は以前は、乾いた洗濯物の山から「今日着る服」を探す毎日を送っていました。床に積み上がった洗濯物は、なかな