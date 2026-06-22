テレビ、エアコン、照明などリモコンつきの家電に囲まれて暮らす昨今。便利な反面、リモコンを出しっぱなしにしておくとごちゃつきがちに。1年前にハウスメーカーで注文住宅を建てた日刊住まいライターは、「暮らしに合わせてリモコン収納を工夫した」そう。使いやすさと見た目を両立させるために取り入れたアイデアについて、詳しくレポートします。暮らしてみて気づいた想定外の盲点筆者は、夫と娘との3人暮らしです。約1年前に