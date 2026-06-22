実際には行っていない「トラックの改造費用」を阿波市のごみ処理組合に請求し、約2000万円を不正に受け取ったとして、県議らが6月22日、阿波市の運送会社を刑事告発しました。県警に告発状を提出したのは、扶川敦県議と三原大輔板野町議ら4人です。告発状によりますと、阿波市の運送会社「四国合同通運」は、ごみ処理事業を担う中央広域環境施設組合から、トラック荷台の床に腐食防止のステンレス板を張るなどの改造費用として2086