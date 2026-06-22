来場者600万人を突破した大分県中津市にある「道の駅なかつ」で、今が旬の高級魚「ハモ」を使ったバーガーや限定の定食が話題を呼んでいます。 【写真を見る】今が旬！名物「鱧カツバーガー」「鱧カツ定食」からあげの聖地で人気沸騰来場600万人突破の道の駅なかつ 国道10号中津バイパス沿いに位置している「道の駅なかつ」。産直野菜をリーズナブルに販売するJAおおいたの直売所などを併設し、