【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の小栗旬が6月21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（よる10時30分〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をめぐる松本潤とのやり取りを明かした。【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット◆小栗旬、松本潤の印象が変わったきっかけ語る小栗と松本は、日本テレビ系ドラマ「ごく