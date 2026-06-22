松本潤「やっぱ俺、天才だね」嵐ラストツアーに手応え 親交深い小栗旬がやり取り明かす
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の小栗旬が6月21日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（よる10時30分〜）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をめぐる松本潤とのやり取りを明かした。
【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
小栗と松本は、日本テレビ系ドラマ「ごくせん」第1シリーズ（2002年）で共演。小栗は当時の松本について「生意気でさ。すげえ嫌いだった」と振り返る一方、その後のTBS系ドラマ「花より男子」（2005年・2007年）での再共演をきっかけに松本の印象が変わったと語った。
「花より男子」撮影開始当時は「俺あいつとうまくやっていけるかな…って思いながら現場行って」と不安があったものの、約2週間が経過した頃に松本と2人でホテルに宿泊する機会があったと説明。そこで、役作りのために原作漫画を全巻持ち歩き、作品に真摯に向き合う真面目な松本の姿に「うわ、コイツすごい！って思って。やっぱり努力してる人なんだって思ったし、しかも嵐でめちゃくちゃ忙しい時だったからさ、その姿に勝手に感動して。俺、この人のために頑張ろうって思って」と感銘を受けたと語り、これをきっかけに現在まで深い親交が続いていることを明かした。
また、その流れで小栗は嵐のラストツアーについて、松本に「『どうなのライブ、うまくいってんの？』みたいな話をして」と様子を尋ねたと回顧。すると、松本からは「やっぱ俺、天才だね！」と返ってきたといい、小栗は「さすがだね〜！って言って。潤さんのそれ聞けるの嬉しいわ〜！って」と笑いながら、松本らしい自信溢れる言葉に感心した様子を見せた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】嵐ラストライブ 松潤が撮影した「BAR東京ドーム」ショット
◆小栗旬、松本潤の印象が変わったきっかけ語る
小栗と松本は、日本テレビ系ドラマ「ごくせん」第1シリーズ（2002年）で共演。小栗は当時の松本について「生意気でさ。すげえ嫌いだった」と振り返る一方、その後のTBS系ドラマ「花より男子」（2005年・2007年）での再共演をきっかけに松本の印象が変わったと語った。
◆小栗旬、嵐ラストツアーに言及した松本潤の言葉
また、その流れで小栗は嵐のラストツアーについて、松本に「『どうなのライブ、うまくいってんの？』みたいな話をして」と様子を尋ねたと回顧。すると、松本からは「やっぱ俺、天才だね！」と返ってきたといい、小栗は「さすがだね〜！って言って。潤さんのそれ聞けるの嬉しいわ〜！って」と笑いながら、松本らしい自信溢れる言葉に感心した様子を見せた。（modelpress編集部）
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