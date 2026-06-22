女子バスケット国内トップリーグのENEOSサンフラワーズの選手たちを招いたバスケットボールクリニックが山形県酒田市で開かれ、中学生たちがプロのトレーニングを体験しました。5月にオープンしたばかりの酒田市の八幡体育館を訪れたのは女子バスケットボールの国内トップリーグWリーグプレミアのENEOSサンフラワーズの選手たち9人です。20日は、市内の中学1年生から3年生