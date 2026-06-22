吉野川市で6月21日、市民に農業や林業を体験してもらうイベントが開かれ、多くの来場者でにぎわいました。この催しは、市民に農業と林業を身近に感じてもらおうと、吉野川市や農林業の関係団体で作る実行委員会が、毎年この時期に開いています。会場となった吉野川市役所では、林業機械の乗り物体験や木工ワークショップ、それに丸太切り体験などが行われ、訪れた子どもたちは、楽しみながら農林業に親しんでいました。なか