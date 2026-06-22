梅雨の時期、電車内で増える「傘」の忘れモノを減らすきっかけになればと、名鉄では、21日から忘れ物の傘を使用した啓発電車の運行を始めました。「ゴーストレイン」と名づけられた電車。車内には、ビニールでできたオバケたちの姿が。このオバケたちは、名鉄の駅や車内で忘れられ、遺失物として届けられた「ビニール傘」を使って作られたもので、置き忘れられた「元傘」たちの恨めしい気持ちのメッセージも添えられています。名鉄