お皿にモリッと盛られたボリューム満点のおかずは、見ているだけでも食欲がわいてテンションも上がってしまいますよね。豚こま切れ肉や厚揚げ、鶏むね肉などを使えば節約だって叶います。おかずをいくつも作るよりドーンとひと皿で済めば、後片付けだって楽ちん♪そこで今回は一品でお腹が大満足できる、おかずとパンのレシピをご紹介します！節約も叶う！おかずレシピ豚こま唐揚げ この投稿をInstagramで見る a