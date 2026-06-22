“世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他で開催された。“Premiere Ceremony”、“Red Carpet”に続き、主要6部門などの受賞者を祝福する“Grand Ceremony”も、心に残る場面の連続だった。様々な豪華アーティストたちのライブパフォーマンスも繰り広げられた会場の模様をレポートする。【Grand Ceremony 第1部】