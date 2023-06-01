6月21日、水沢競馬場で行われた11R・みちのく大賞典（M1・3歳上・ダ2000m）は、吉原寛人騎乗の3番人気、リケアカプチーノ（せん4・岩手・菅原勲）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にライアン（牡7・岩手・佐藤浩一）、3着に2番人気のヒロシクン（せん7・岩手・佐藤雅彦）が入った。勝ちタイムは2:04.2のレコードタイム（不良）。1番人気で笹川翼騎乗、ラッキードリーム（牡8・岩手・板垣吉則）は、9着敗退。1着リケアカプチーノ