オリオールズ戦【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠地でドジャース戦を行う。試合前には付近で起こった火事の影響で、球場は煙たく焦げ臭い匂いが広がっている。試合前に会見を行ったロバーツ監督は「外は少し暗いね。ゴッサムシティみたいだ」とコメント。試合は通常通り行われるという。ロサンゼルスでは17日（日本時間18日）から大規模倉庫の火災が続