現地時間6月20日。『Hoops Hype』は、オクラホマシティ・サンダーのアイザイア・ハーテンシュタインが、2026－27シーズンもチームへ残る見込みと報じた。 サンダー在籍2年目の今シーズン。213センチ113キロの先発センターは、レギュラーシーズンに平均24.2分9.2得点9.4リバウンド3.5アシスト1.0スティールにフィールドゴール成功率62.2パ&