株式会社カメラのキタムラは、新宿 北村写真機店のオープン6周年記念イベント「Connect」の一環として、写真展「もう一度、植田正治―発掘されたカラー作品とオリジナルプリントから、植田正治を再発見する―」を7月1日（水）から開催する。 写真家の植田正治氏の未公開作品を含むカラー作品と、代表的なモノクロ作品を展示する写真展。 カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店で5月に開催された